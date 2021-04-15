Луга , Ленинградская область, , 16:41 — REGNUM В Ленинградской области с десятидневной задержкой из-за затянувшихся холодов началась посевная 2021 года. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первые в 2021 году полевые работы — боронование и подкормка — в области начались еще 5 апреля. Всего с начала месяца проведена подкормка минеральными удобрениями 4,4 тыс. га озимых зерновых и многолетних трав, боронование 1,2 тыс на кормовых угодий.

«Работы начались несколько позже обычных сроков. Но отставания не будет, хозяйства обеспечены всем необходимым, включая господдержку в 1,7 млрд рублей, для оптимального проведения посевной», — заверил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Так, в хозяйстве «Рапти» Лужского района засеяны первые в этом году 154 га полей. В землю легли зерна яровой пшеницы сорта Тризо. Первые 25 га овса посеяло также лужское хозяйство «Волошово». Всего в 2021 год сев будет проведен на площади 66,5 тыс. га.