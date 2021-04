Париж, , 16:22 — REGNUM Для ролевого экшена Curse of the Dead Gods вышло обновление-кроссовер с игрой Dead Cells. Его трейлер был опубликован на YouTube-канале компании Focus Home Interactive.

В бесплатном обновлении Curse of the Dead Cells геймеров ожидает новый контент: комната испытаний, три вида оружия и уникальное проклятье. Опробовать его уже можно на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, Curse of the Dead Gods — это roguelike-игра от французской студии Passtech Games. Она получила множество положительных отзывов за высокую сложность, необычную визуальную стилистику и выверенный геймплей.

