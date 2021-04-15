Москва, , 16:21 — REGNUM Россию накрыла волна банкротств, сообщил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной организации «Объединение банковских юристов в городе Москве» Вадим Тынчеров.

Банкрот Dan Moyle

«Волна банкротств уже накрыла страну: количество банкротов среди физических лиц увеличилось на 81% по сравнению с прошлым годом. Тому есть несколько причин. Во-первых, процедура банкротства физических лиц стала более доступной для населения. Повышение доступности процедуры банкротства физических лиц, а также популяризация данной процедуры как эффективного инструмента ликвидации задолженности способствовали и привлечению внимания должников к банкротству. Во-вторых, экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, также привели к негативным последствиям: среди них — рост безработицы, закрытие предприятий, снижение доходов населения. В-третьих, сейчас были сняты ограничения на банкротства, существовавшие в период пандемии, и те граждане, которые планировали обанкротиться в 2020 году, реализуют свое право на банкротство в наши дни. Поэтому рост количества банкротств осуществляется и за счет прибавления количества лиц, не успевших пройти процедуру в 2020 году. Прежде всего, это индивидуальные предприниматели, чьи бизнесы разорились в период режима ограничений и самоизоляции», — сказал он.

Эксперт прогнозирует, что в 2021 году уровень количества банкротств физических лиц будет оставаться стабильно высоким.

«К тому же на его рост будет оказывать влияние и мировая экономическая и политическая ситуация, включая санкции против России со стороны ведущих государств Запада, а также валютная инфляция», — отметил Тынчеров.