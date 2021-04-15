Калуга, 15 апреля 2021, 16:47 — REGNUM О проблемах, волнующих жителей Калужской области рассказал 15 апреля на встрече с губернатором Владиславом Шапшой уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Говоря о тематике жалоб населения в 2020 году, Юрий Зельников сообщил, что наряду с проблемами в оказании качественной, своевременной медицинской помощи и обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, жителей региона волновали вопросы получения российского гражданства и соблюдения требований миграционного законодательства, предоставления жилья, нарушения пенсионных прав и социального обеспечения. Не теряет актуальность положение дел в ЖКХ, особенно деятельность управляющих компаний. Наряду с защитой прав граждан важным направлением деятельности уполномоченного является законотворческая работа, инициирование изменений в законодательство.
В качестве примера Зельников привел ситуацию с предоставлением мест в детских садах в Обнинске. Согласно регламенту городской администрации, при подаче документов граждане должны были предоставить постоянную регистрацию по месту жительства. Однако выяснилось, что в Обнинске большое количество людей не имеет такой регистрации, но постоянно там проживает.
С этим согласился и губернатор, отметив, что в регионе проживает гораздо больше граждан, чем показывает статистика:
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