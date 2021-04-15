Калуга, , 16:47 — REGNUM О проблемах, волнующих жителей Калужской области рассказал 15 апреля на встрече с губернатором Владиславом Шапшой уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Говоря о тематике жалоб населения в 2020 году, Юрий Зельников сообщил, что наряду с проблемами в оказании качественной, своевременной медицинской помощи и обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, жителей региона волновали вопросы получения российского гражданства и соблюдения требований миграционного законодательства, предоставления жилья, нарушения пенсионных прав и социального обеспечения. Не теряет актуальность положение дел в ЖКХ, особенно деятельность управляющих компаний. Наряду с защитой прав граждан важным направлением деятельности уполномоченного является законотворческая работа, инициирование изменений в законодательство.

В качестве примера Зельников привел ситуацию с предоставлением мест в детских садах в Обнинске. Согласно регламенту городской администрации, при подаче документов граждане должны были предоставить постоянную регистрацию по месту жительства. Однако выяснилось, что в Обнинске большое количество людей не имеет такой регистрации, но постоянно там проживает.

«Изучив эту законодательную коллизию, мы рекомендовали администрации Обнинска внести изменения в данный регламент. В настоящее время вопрос решен», — сказал калужский омбудсмен.

С этим согласился и губернатор, отметив, что в регионе проживает гораздо больше граждан, чем показывает статистика:

«Есть люди, которые по той или иной причине у нас не зарегистрированы, но на самом деле постоянно проживают на территории Калужской области. Осенью при проведении Всероссийской переписи населения этот факт надо обязательно проанализировать», — сказал Владислав Шапша. На встрече также шла речь об организации работы по правовому просвещению и правовому информированию населения региона в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге российские омбудсмены обсудили вопросы защиты прав человека