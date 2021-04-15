Токио, , 16:16 — REGNUM Разработчики игры King of Fighters XV представили новую героиню проекта — француженку по имени Шерми. Трейлер с демонстрацией её способностей был опубликован 15 апреля на официальном YouTube-канале компании SNK.

Шерми стала 13-м официально анонсированным персонажем проекта. В ролике разработчики показали набор приёмов, которым она пользуется в бою.

Напомним, релиз King of Fighters XV ожидается в 2021 году. Однако точная дата и список доступных платформа пока не сообщаются.

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