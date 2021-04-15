Москва, , 16:14 — REGNUM Встреча российского и мексиканского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Марсело Эбрарда состоится в Москве 28 апреля, сообщила 15 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Эбрард посетит Россию с официальным визитом.

Ранее МИД РФ сообщал, что Эбрард начнёт свой четырёхдневный визит в Россию 24 апреля. Одной из тем обсуждения Москвы и Мехико станет российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Мексики прибудет с визитом в Москву 24 апреля