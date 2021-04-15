Ханты-Мансийск, , 16:13 — REGNUM На Ханты-Мансийский автономный округ надвигается снежный фронт. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

Уже завтра, 16 апреля, в регионе похолодает. Температура воздуха ночью составит 0,-5ºС, в южных районах до +5°С, в северных до — 12 °C, днем 0,+5°С, в северных и восточных районах — 3,-8°С. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидается гололёд.

В выходные дни, 17−18 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью до до — 12,-17°С, днем — 1,-6°С, местами до — 12 °C.