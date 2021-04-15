Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Соединённые Штаты высылают десять российских дипломатов, сообщает 15 апреля пресс-служба Белого дома.

В официальном сообщение сказано, что Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. Отмечается, что среди них есть представители российских спецслужб.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, Вашингтон расширил санкции против России. Соответствующий указ подписал президент США Джозеф Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против 16 организаций и 16 физических лиц также ввёл минфин США. В ведомстве пояснили, что такие меры приняты в качестве ответа на якобы вмешательство России в выборы США. Так, под рестрикции попал заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов,а также руководители компаний, участвовавших в строительстве Креченского моста, — «Мостотрест», «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск».