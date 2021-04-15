Пекин, , 16:11 — REGNUM Компания Activision поделилась первыми подробностями третьего сезона мобильного онлайн-экшена Call of Duty: Mobile. Он будет называться «Побег из Токио», сообщает «Игромания» 15 апреля.

Третий сезон стартует уже 17 апреля 2021 года. В нём геймерам станут доступны: новый боевой пропуск, игровые режимы, различные награды и две карты.

ИА REGNUM напоминает, что Call of Duty: Mobile — это многопользовательский шутер для мобильных устройств. Он распространяется по условно-бесплатной модели.

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