Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В Екатеринбурге госпитализировали в ГКБ № 40 двух пострадавших в пожаре, произошедшем в селе Бызово. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Свердловской области.

В пожаре погибли пятеро несовершеннолетних.

Врачи доставили в больницу с помощью вертолёта мать погибших и их дядю. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Ещё двое малышей тоже госпитализированы, они лежат в детской больнице № 9.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожара возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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