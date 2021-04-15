Москва, 15 апреля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 9 апреля составил $580,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 2 апреля международные резервы страны составляли $574,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $5,7 млрд, или на 1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

Согласно данным ЦБ, на начало апреля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $435,98 млрд, специальные права заимствования — $6,88 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,17 млрд, монетарное золото — $125,29 млрд.