Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) организовал вывозные рейсы из Стамбула, сообщается на сайте авиакомпании «Азимут».

"16 и 18 апреля 2021 года будут выполнены специальные рейсы для вывоза граждан», — уточняется на сайте компании.

Вылет рейса А4269 из Ростова-на-Дону назначен на 9:15, посадка в Стамбуле — в 11:45. Рейс А4270 отправится из Стамбула в 12:50, в Ростове-на-Дону борт приземлится в 15:10. За обмен авиабилетов на эти даты сбор взиматься не будет.

ИА REGNUM сообщало, что ранее российские авиакомпании составили график специальных рейсов для вывоза российских туристов из Турции. По мнению члена правления Альянса туристических агентств, генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, перевозчики понесут убытки, в том числе из-за вывозных рейсов.

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