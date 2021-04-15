Череповец, Вологодская область, , 16:04 — REGNUM Жительница Череповца перевела на счета мошенников более пяти миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления МВД по Вологодской области.

По данным ведомства, 12 апреля 63-летней женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей силового ведомства. Она рассказала, что в Москве якобы задержаны злоумышленники, у которых изъята крупная база персональных данных клиентов различных банков. Чтобы обезопасить сбережения, требовалось срочно перевести их на другие счета.

Череповчанка поверила в эту историю и согласилась выполнить рекомендации. В течение трех дней пенсионерке с разных телефонов звонили неизвестные люди и диктовали номера счетов. В общей сложности череповчанка перевела мошенникам более трех миллионов рублей. После этого мошенникам удалось убедить женщину взять в кредит 1,7 млн рублей и перевести их на сторонние счета.

Женщина стала подозревать, что имеет дело с мошенниками только тогда, когда они стали убеждать ее взять еще один кредит в другом банке. 14 апреля она обратилась в полицию.

Всего за минувшие сутки в полицию Вологодчины поступило девять заявлений о дистанционных мошенничествах. Общий ущерб составил порядка шести миллионов 540 тысяч рублей. По всем криминальным эпизодам возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники похитили у жителей Удмуртии около 2,7 млн рублей.