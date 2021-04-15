Варшава, , 16:04 — REGNUM Правительство Польши готовит поправку в законодательство, которая предусматривает повышение средней заработной платы для санитаров, работающих в медицинских учреждениях. Об этом, как передает Dziennik, заявил 15 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время выступления в Сейме.

«С учетом пандемии и связанных с ней объемов работы, с которым приходится сталкиваться санитарам весь последний год, мы предлагаем повысить им среднюю заработную плату на 1 тысячу злотых (260 долларов США)», — сообщил Недзельский.

Министр также добавил, что для реализации данной инициативы руководство минздрава в правительстве готовит поправки в закон о минимальной и средней заработной плате.

Именно в нем содержатся положения и данные о средних заработных платах в разных профессиональных сферах, в том числе санитарных работников, отметил он.