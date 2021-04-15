Брюссель, , 16:03 — REGNUM Союзники США по НАТО выразили солидарность с введением новых антироссийских санкций. Это следует из заявления Североатлантического альянса, опубликованного 15 апреля на сайте организации.

В НАТО считают, что санкции обусловлены «дестабилизирующей моделью поведения России». В заявлении сообщается о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США и «вредоносной киберактивности».

В частности, члены НАТО обвинили Россию в хакерском взломе SolarWinds. «Мы призываем Россию незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства», — говорится в сообщении.

НАТО также считает, что Россия создает напряженность на границе с Украиной. После всех обвинений в альянсе заявили, что открыты для диалога с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреле президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет санкции против России.

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