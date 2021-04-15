Харьков, Украина, 15 апреля 2021, 16:05 — REGNUM Рабочие Харьковского авиационного завода вышли на митинг с требованием погасить долги по заработной плате. Об этом сообщило 15 апреля информационное агентство «Украинские новости».
В акции протеста участвуют около 300 человек, они требуют погасить задолженность на сумму около 400 миллионов грн или свыше $14 млн.
Общий долг предприятия на данный момент превышает 4 млрд гривен или почти $143 млн.
Напомним, 1 марта на митинг вышли сотрудники харьковского предприятия «Электротяжмаш».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье полиция возбудила уголовное дело против граждан, протестовавших против карантина.
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