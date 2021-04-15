Тюмень, , 16:03 — REGNUM В Тюменскую область поступило ещё 2400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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На 15 апреля общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 99 167. Вакцинировано 87 132 человека, полный курс вакцинации в два этапа прошли 51 891 тюменец. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым туром привито 637 человек. Кроме того, данным препаратом уже привито 500 тюменцев, участвовавших в исследованиях вакцины.

Тюменцев убедительно просят записываться на вакцинацию только в одну поликлинику, желательно по месту жительства. Отмечаются случаи двух-трёх записей одного человека на разных ресурсах, что сокращает доступность вакцинации для других. В оперштабе рассчитывают на сознательность тюменцев и взаимное уважение.

Записаться на вакцинацию можно одним из способов из предложенных: на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.