Варшава, , 16:02 — REGNUM Энтузиаст с ником romulus_is_here обнаружил в файлах Cyberpunk 2077 описания новых заданий, которые ещё официально не добавили в проект. Он считает, что они станут частью первого масштабного дополнения к игре, сообщает издание Eurogamer 15 апреля.

По данным СМИ, события большинства заданий будут разворачиваться в районе под названием Пасифика. Помимо этого, в игре появилось множество новых диалогов, призванных разнообразить уже существующие сюжетные миссии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики Cyberpunk 2077 исправили ошибку, из-за которой полицейские телепортировались за спину персонажа игрока. Теперь поведение служителей закона станет более реалистичным.

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