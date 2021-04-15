Джакарта, , 16:02 — REGNUM Вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии выбросил столб дыма на высоту 1500 метров, сообщает Antara.

Местных жителей призвали не проводить какие-либо мероприятия в радиусе трех километров от вершины вулкана.

Из-за угрозы пепельного дождя жителей призвали надевать защитные маски, выходя на улицу, чтобы избежать воздействия вулканического пепла на здоровье человека.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 потрясло остров Сумбава в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение потрясло остров Сумбава в Индонезии