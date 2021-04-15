Варшава, , 15:58 — REGNUM Пресс-секретарь районный прокуратуры польского Лемборка Патрик Вегнер 15 апреля сообщил журналистам о результатах вскрытия тела умершей при невыясненных обстоятельствах в ванне местной 17-летней девушки. Об этом передает Onet.pl.

Тело 17-летней девушки из Лемборка (Поморское воеводство) было найдено 12 апреля в доме, где она проживала со своей семьей. Оно находилось в наполненной ванне, а рядом был смартфон, подключенный к электричеству для зарядки. Прибывшим на место происшествия врачам и экспертам не удалось установить причину смерти, было решено провести вскрытие.

«В результате вскрытия врачи обнаружили, что причиной смерти стало поражение электрическим током. В ходе экспертизы выяснено следующее: удар током был вызвано тем, что в ванной комнате был подключенный к электросети смартфон», — сообщил Вегнер.

Ранее в СМИ уже сообщалось о подобных случаях смерти во время принятия ванны в результате удара электрическим током от мобильного телефона, подключенного к электричеству. Такие случаи фиксировались, помимо прочего, в России, Франции и США.