Ярославль, 15 апреля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Шесть игроков ярославского «Локомотива» получили вызов в сборную России на матчи против сборной Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на Федерацию хоккея России.

ХК «Локомотив» В атаке Егор Коршков

Приглашение в сборную получили защитники Рушан Рафиков и Алексей Марченко, а также форварды Николай Коваленко, Павел Красковский, Георгий Иванов и Егор Коршков. В списках не значатся игроки московского ЦСКА, казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда», продолжающих выступление в Кубке Гагарина.

Сами матчи со сборной Белоруссии пройдут в Москве 23 и 24 апреля.