Бишкек, 15 апреля 2021, 15:55 — REGNUM Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента Киргизии сегодня, 15 апреля, вновь предложил коллегам вернуться к рассмотрению законопроекта о применении химической кастрации педофилов.
Народный избранник отметил, что в республике по-прежнему регулярно происходят случаи сексуального насилия в отношении детей, а также обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой поддержать инициативу о химической кастрации злоумышленников, совершивших такие преступления.
«Депутаты пятого созыва парламента в 2013 году предлагали законопроект о химической кастрации, но тогда глава государства его не поддержал. Конечно, конституция не позволяет применять обычную кастрацию. Но мы сейчас должны вернуться к этому законопроекту», — подчеркнул он.