Ставрополь, , 15:55 — REGNUM На Ставрополье скончались от COVID-19 еще пять жителей края. С 9 апреля в регионе ежедневно (кроме 12 апреля) фиксируется по пять смертей от опасной инфекции. Общее число случаев летального исхода увеличилось уже до 1288, сообщили 15 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Комментируя ситуацию с распространением коронавируса в крае, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в регионе делается все для спасения человеческих жизней, но иногда и медики бывают бессильны.

«Всё необходимое для этого в крае есть, но медицина не всесильна. За прошедший день скончались пять человек с коронавирусной инфекцией. Их родным — глубокие соболезнования», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По данным оперштаба на 15 апреля, в Ставропольском крае число носителей коронавируса выросло до 51 768 человек, из них выздоровел 48 801 пациент.