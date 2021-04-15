Москва, , 15:54 — REGNUM Из-за предстоящего введения санкций против РФ российско-европейские отношения ухудшатся, и должно будет пройти определенное время, прежде чем они снова нормализуются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе.

«В скором времени почти наверняка объявят дополнительные санкции. Но на самом деле это никому не нужно. И это очень печально. Мы тоже прекрасно понимаем, что такие шаги только отталкивают РФ все дальше и дальше от Европы. И естественно, Россия в настоящее время все пристальнее, чем раньше, смотрит на Восток, на Китай. Торговые потоки между Россией и Европой уменьшаются, а между Россией и Китаем растут. Это не в интересах европейского бизнеса», — сказал Вандерплаетсе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он оценил перспективы российско-европейского сотрудничества.

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