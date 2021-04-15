Бишкек, , 15:54 — REGNUM В Киргизии в январе — марте 2021 года выявили еще 961 заболевшего туберкулезом и 215 новых ВИЧ-инфицированных, передает «Кабар».

Между тем, департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора утверждает, что в республике происходит снижение заболеваемости как туберкулезом, так и ВИЧ / СПИДом.

По данным ведомства, в 2020 году в стране было зарегистрировано 1212 новых случаев туберкулеза и 253 новых случая ВИЧ-инфекции.

Наиболее высокий показатель заболеваемости туберкулезом отмечается в Чуйской области и во втором самом крупном городе страны — Оше, а ВИЧ-инфекции — в Чуйской области и в столице Киргизии.