Москва, , 15:53 — REGNUM И для России, и для Европы очень важно укреплять сотрудничество их бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе.

«Путь эскалаций и санкций — это путь в тупик, — сказал Вандерплаетсе. — Я думаю, что мы все выиграем, когда нормализуем наши отношения. Слава богу, что у России и Европы есть гораздо больше причин для сотрудничества, чем отличий, мешающих такой совместной работе. У нас единая культура, история, связи, которые надо ценить. Поэтому я думаю, что в конце концов отношения нормализуются. Но для этого потребуется время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вандерплаетсе рассказал, как европейский бизнес в РФ пережил пандемию.

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