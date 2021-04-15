Бишкек, , 15:52 — REGNUM Возле здания министерства внутренних дел Киргизии сегодня, 15 апреля, прошел митинг против насилия над женщинами, участие в котором приняли около 100 активистов.

Собравшиеся потребовали наказать всех виновных в похищении и убийстве Айзады Канатбековой, а также тех сотрудников правоохранительных органов, которые допустили произошедшую трагедию своим бездействием.

В частности, по словам участников акции, они требуют отправить в отставку нынешнего министра внутренних дел республики Улана Ниязбекова.

Через некоторое время к месту проведения митинга пришли свыше 100 мужчин спортивного телосложения — участников проходившей возле Дома правительства акции протеста против ЛГБТ-сообщества.

Молодые люди начали угрожать митингующим против насилия над женщинами, но дежурившие неподалеку милиционеры вмешиваться в назревающий конфликт не пожелали.

Из-за опасений за свои жизни и здоровье активисты были вынуждены прекратить митинг и разойтись по домам.