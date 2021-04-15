Сеул, , 15:54 — REGNUM Группа учёных из Корейского института машиностроения и материаловедения (KIMM) разработала ткань, которая фактически является «искусственной мышцей». Об этом сообщает Dong A Ilbo со ссылкой на представителей института.

По их словам, специалисты создали материал из сплава с памятью формы, имеющий толщину 40 микрометров, что в половину тоньше человеческого волоса. Кусок данного материала размером с ладонь весит всего 6,6 гр.

Отмечается, что данный материал, который можно прикрепить к одежде, позволяет выполнять больше физических нагрузок с меньшими усилиями.

В случае коммерциализации материл найдёт применение в сферах, где применяется физический труд. Например, логистика и строительство.