Кишинёв, , 15:53 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду имеет право на роспуск парламента страны, представители которого два раза в течение трех месяцев не утвердили предложенный состав правительства республики. Об этом 15 апреля сообщила глава КС Домника Маноле по итогам заседания суда.

«Конституционный суд признал наличие обстоятельств для роспуска парламента, поскольку он неспособен сформировать правительство. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения», — зачитала она решение суда.

При этом она уточнила, что трое из пяти судей молдавского КС выступили против данного решения. Данное решение позволяет Санду указом президента распустить парламент и назначить досрочные выборы в него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд страны, заявив о своём праве на роспуск парламента.