Москва, , 15:52 — REGNUM Пандемия существенно повлияла на отношения российского и европейского бизнеса, но он сумел пережить это непросто время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе.

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«Конечно, пандемия повлияла на российский и европейский бизнес. Так происходило по всему миру, и Россия не стала исключением. Речь идет об автоматизации, цифровизации и так далее, — сказал Вандерплаетсе. — Мы подготовили обзор, который показал, что почти все наши компании пережили пандемию в РФ гораздо лучше, чем во многих других странах. В некоторых странах ЕС, например во Франции или в Италии, ситуация была намного острее, чем в РФ. Но это все равно было очень непростое время. Но бизнес справлялся, и я считаю, что это было очень хорошо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вандерплаетсе рассказал, что Евросоюз должен налаживать свои отношения с РФ сам — без вмешательства США.