Тюмень, , 15:50 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 50 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 апреля коронавирусом заразились 34 329 человек. Выздоровели 32 524 человека, скончались 430 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).