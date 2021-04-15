Токио, , 15:50 — REGNUM В игру NieR Replicant вернётся контент, вырезанный из оригинальной NieR. Об этом 15 апреля в интервью порталу PCGamesN рассказал продюсер проекта Йосуке Сайто.

По словам Сайто, в Replicant геймеры смогут ознакомиться с контентом, который изначально создавался для оригинальной NieR, но позже был вырезан из игры — в том числе, сразиться с новыми боссом. Помимо этого, разработчики добавили более явную сюжетную связь между NieR Replicant и NieR Automata.

Напомним, релиз NieR Replicant состоится 23 апреля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Продюсер Diablo II считает, что Амазонке нужно вернуть откровенный наряд