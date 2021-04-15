Рыбновский район, Рязанская область, , 15:57 — REGNUM Уголовное дело о повреждении магистрального нефтепродуктопровода в Рыбновском районе Рязанской области возбуждено в отношении двух жителей Калининградской области 44 и 45 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе рязанского СУ СК.

Мужчины работают вахтовым методом в Рязанской области. Следствие считает, что в сентябре 2020 года он провели незаконную врезку в нефтепродуктопровод направления «Рязань — Москва», принадлежащего АО «Транснефть — Верхняя Волга». Вахтовики собирались похитить дизельное топливо, однако их действия пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Злоумышленники дали признательные показания. Имущественный ущерб в АО оценили на сумму более 80 тысяч рублей — столько пришлось потратить на ликвидацию самовольной врезки.