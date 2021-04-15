Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования причин пожара в селе Бызово (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар в частном доме унёс жизни пятерых детей, ещё четверо человек госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование находится на контроле Бастрыкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил в связи с инцидентом усилить противопожарную безопасность для семей, проживающих в частных домах.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор отреагировал на пожар, в котором погибли дети