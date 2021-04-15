Варшава, 15 апреля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Глава польского Национального Олимпийского комитета (НОК) Анджей Красницкий за 100 дней до начала запланированных летних Олимпийских игр в Токио поделился с журналистами Polskie Radio ожиданиями от грядущих соревнований.

Флаг Польши

«Трудно рационально оценить, какие возможности есть у спортсменов, и каких результатов от них можно ожидать. На мой взгляд, на качестве выступлений может отрицательно сказаться смена поколений в польских олимпийских сборных, а также пандемические ограничения», — заявил Красницкий.

При этом, начальник польского НОК не теряет оптимизм и сообщил, что задача минимум для спортсменов поставлена — получить не менее 10 олимпийских медалей.

Напомним, по итогам прошлой летней Олимпиады, прошедшей в 2016 году в Рио-де-Жанейро, польская команда завоевала 11 медалей, заняв в общем зачете 33 место.