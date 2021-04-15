Москва, , 15:48 — REGNUM Это хорошо, что Минсельхоз России не видит причин для роста цен на кондитерские изделия. Плохо, что их видят те, кто непосредственно занимается производством кондитерских изделий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Они лучше, чем кто бы то ни было, знают и производственные процессы, и систему ценообразования, и структуру издержек, и факторы, влияющие на себестоимость продукции. Кондитеры уже пояснили, почему стоит ждать роста цен.

К имеющимся общим производственным издержкам, которые растут ускоренными темпами (тут и стоимость топлива, и неустойчивый курс рубля, который влияет на цену закупаемых за границей ингредиентов и субстанций, и износ оборудования, и еще ряд факторов), добавляются резко выросшие расходы на ключевое сырье, упаковку, логистику и т. д.

По мнению самих производителей, только сырье за последнее время подорожало для кондитеров на 50%. При этом не забываем, что «замороженные» на сахар и растительное масло цены касаются только розницы. Производители же вынуждены закупать их по рыночной стоимости, заметно выросшей за последнее время.

Даже странно, что замораживая цены на основные ингредиенты для продукции, составляющей основные компоненты для производства иных пищевых продуктов, в правительстве подумали только о розничных сетях, забыв, что для всех остальных удорожание сырья и иных компонентов, необходимых для производства, неизбежно выльется в рост издержек и, как следствие, рост отпускных цен на всю остальную продукцию.

В предыдущие разы Минсельхоз в упор не видел причин для подорожания сахара и подсолнечного масла (результат мы все знаем), потом он не разглядел причин для подорожания макаронных изделий — они взлетели в цене, вслед за этим он не нашел подов для роста цен на зерно, муку, хлебобулочные изделия.

Далее последовала вся масложировая продукция, мясные и молочные продукты, овощи (в том числе и те, что не импортируются из заграницы, а производятся здесь — в России) и т. д.

Становится даже страшно — Минсельхоз выступает своеобразным пророком неприятностей: стоит ему заявить, что он не видит причин для роста цен на ту или иную продукцию, как она неизбежно дорожает.

Если чиновники никак не могут остановить уже практически неуправляемый рост цен на продукты первой необходимости, быть может, им стоит хотя бы не давать по этому поводу комментариев, противоречащих тому, что видят в итоге на ценниках рядовые граждане России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России подорожают кондитерские изделия. Позже Минсельхоз РФ опроверг данную информацию.

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