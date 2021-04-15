Москва, , 15:47 — REGNUM Губернаторы должны владеть ситуацией на местах не только исходя из отчётов, но и владея реальным положением дел. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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"Когда АСИ работало по национальной предпринимательской инициативе, все часто ножками проходили по пути, по которому идёт предприниматель. Это не что иное, как контрольная закупка, как говорили в ОБХСС. Здесь сложнее, сфер деятельности больше. Хочу обратиться и к коллегам в регионах: каждому ножками везде не нужно ходить, но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Для ваших подчинённых это будет полезно», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что не уверен, что данные, получаемые губернаторами, отражают реальное положение дел: «Посмотрите что там, «на земле»! И поймёте, где проблемы, как их можно решить!».