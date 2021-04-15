Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Между Россией и США могут установиться стабильные и предсказуемые отношения, так считает американский президент Джо Байден. Об этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил телеканалу CNN.

По словам Салливана, Байден на этой неделе сказал российскому президенту Владимиру Путину, что стремится не обострить ситуацию, а предоставить значительный и убедительный ответ.

«Он уверен, что США и Россия могут иметь стабильные и предсказуемые отношения, что существуют сферы, где мы можем работать вместе», — сказал Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили состояние отношений Москвы и Вашингтона. Американский лидер предложил Путину личную встречу в третьей стране.

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