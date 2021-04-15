Бишкек, , 15:44 — REGNUM Группа из 15 женщин ранним утром 15 апреля захватила сельскую администрацию в поселке Пригородное Чуйской области Киргизии. При этом они пронесли с собой в здание бутылки с бензином и газовый баллон.

Забаррикадировавшись внутри сельсовета, женщины потребовали встречи с премьер-министром Улукбеком Мариповым.

По их словам, они взяли деньги под проценты в банках и у частных лиц, но выплатить кредиты не могут, а потому требуют, чтобы правительство помогло им в решении этой проблемы.

В случае, если власти не выполнят их требования или же милиция попытается взять здание администрации штурмом, женщины грозят облить себя бензином и совершить акт самосожжения.

На переговоры с ними прибыли полпред правительства в Чуйской области Эркин Тентишев и вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков.

Вице-премьер побеседовал с захватившими сельсовет женщинами и увез двух из них на переговоры к главе правительства. После их возвращения вице-премьер сообщил о том, что премьер-министр Улукбек Марипов пообещал встретиться со всеми участницами этой акции и решить их проблемы.

В итоге около 15:00 по местному времени (12:00 МСК) женщины покинули здание сельской администрации.