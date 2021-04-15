Новосибирск, , 15:44 — REGNUM В Новосибирской области началось активное вскрытие малых рек. Для минимизации последствий возможных подтоплений сегодня, 15 апреля, на реке Карасук в Кочковском районе проводился подрыв льда. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, это делается для того, чтобы избежать образования заторов и дальнейшего повышения уровня воды в реке до опасных отметок с возможным подтоплением прибрежных территорий в районе села Черновка.

В настоящее время на особом контроле находятся прибрежные территории вблизи сёл Черновка, Решёты, Кочки и Красная Сибирь Кочковского района. В муниципальном образовании уже работает оперативная группа регионального управления МЧС России. Сегодня, 15 апреля, сюда же прибыла дополнительная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России — более 20 человек и шесть единиц техники, включая три плавсредства.

По данным на 18:00 (время местное) 15 апреля на территории Новосибирской области подтопленных жилых домов нет.