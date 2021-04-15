Париж, , 15:56 — REGNUM Резонансный законопроект «О глобальной безопасности» принят Национальным собранием Франции в окончательном чтении. Голосование состоялось 15 апреля.

В поддержку документа высказались 75 депутатов нижней палаты французского парламента, а против выступили 33 депутата. После первого чтения законопроект значительно переработали.

Массовые протесты вызвала 24 статья законопроекта. Она запрещает «провокацию по установлению личности», направленную на подрыв физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов.

Такое действие карается пятью годами тюрьмы и штрафом в размере 75 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект «О глобальной безопасности» Нацсобрание приняло в первом чтении в ноябре 2020 года. В 24 статье говорилось о фото‑ и видеосъёмке силовиков в ходе протестных акций. Формулировки вызвали резонанс, в дальнейшем Сенат изменил текст законопроекта.

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