Рыбинск, Ярославская область, , 15:42 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в квартире вдовы с двумя детьми был отключен газ, в заложниках ситуации оказались и соседи, которые также лишились возможности пользоваться газом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жительница Рыбинска рассказала о своей проблеме в социальных сетях, по её мнению, газ был отключён незаконно.

«После проверки газового оборудования, которое оказалось в порядке, «Рыбинскгазсервис» отключил газ за то, что нет двери на кухне. Отключил весь стояк, вернее, два стоянка в нашем подъезде, в соседней квартире тоже не было двери. У меня трёхкомнатная квартира, у соседей однушка. Работники и начальство ссылаются на постановление 1614 от 05.12.17. Изучив его, перечитав все остальные законы РФ, проконсультировавшись с несколькими юристами Ярославля и Москвы, работающими и в газовой сфере, и в Мосжилинспекции на Арбате, выяснили, что газ по этой причине отключить без предписания, письменного уведомления за 40 и 20 дней не имеют права! Нам не оформили ни одного предписания, мне пытались внушить, что у меня квартира-студия (это однокомнатная квартира без перегородок)! Но никак не трёхкомнатная!», — написала разгневанная женщина.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Рыбинскгазсервисе», причина отключения заключалась вовсе не в отсутствующей двери. Оказалось, что в квартире жительницы была проведена незаконная перепланировка помещения кухни. Согласно законодательству — это строго запрещено, так как может стать причиной тяжёлых последствий: отправления угарным газом, взрыва газовоздушной смеси, влекущими за собой серьёзный вред здоровью людей.

«Помещение кухни расширено и объединено с одной из жилых комнат, что не предусмотрено изначальным проектом многоквартирного дома. Получилось так, что кухню увеличили, и те квартиры, которые находятся внизу и вверху (жилые помещения), расположены над и под кухней, в них в том числе могут спать люди — это строго запрещено законом. Природный газ в случае утечки поднимается вверх, а угарный газ при нарушении вентиляции идёт вниз, учитывая негерметичность соединений возникает реальная опасность», — пояснили в пресс — службе ОАО «Рыбинскгазсервис».

После отключения без газа остались и соседи недовольной жительницы. Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM — это вынужденная мера. Женщина сама отказалась пускать в квартиру сотрудников газовой службы, специалистам пришлось перекрыть газ на общем стояке.

«Её уведомили, что будут отключать газ локально — она это отключение провести не дала», — пояснили в «Рыбинскгазсервисе».

Для того, чтобы газ вернулся в квартиры, женщина должна исправить нарушения. В пресс-службе «Рыбинскгазсервиса» сообщили, что ей будет предложено привести помещение кухни в соответствие с проектом. Всего за первый квартал 2021 года в Рыбинске выявлено 11 подобных нарушений, во всех случаях жители были отключены без предварительного уведомления до устранения нарушений, а информация передана в надзорные органы.