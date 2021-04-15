Москва, , 15:45 — REGNUM Украина готовится к полномасштабному военную наступлению на ДНР и ЛНР. Об этом 15 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, на данный момент Украину сейчас ничего не сдерживает от систематического и целенаправленного обстрела территорий ДНР и ЛНР.

«Что Украина бьет сейчас? Бьют сейчас инфраструктуру. Они вырубают инфраструктуру по всему контуру, по всему периметру. Выбивают дороги, энергосистему. Украина готовится к наступлению», — заявил политолог.

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