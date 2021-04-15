Салехард, , 15:40 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 12 случаев зарегистрированы среди вахтовых работников из других регионов. Об этом 15 апреля сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 19 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 апреля 38 286 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 37 002 человека, 412 пациентов с COVID-19 скончались.