Магас, , 15:40 — REGNUM В Ингушетии за последние сутки зафиксированы еще два случая смерти пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Общее число скончавшихся от опасного вируса в регионе увеличилось до 184, сообщили 15 апреля в федеральном оперативном штабе.

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За те же сутки вновь зафиксирован рост числа новых случаев заражения. Коронавирус подтвержден у 12 человек. А число выздоровевших за этот же день снизилось до четырех человек.

Общее число носителей коронавируса в Ингушетии достигло 15 266 человек. Из них сумели справиться с болезнью 13 523 пациента. В настоящее время на лечении в госпиталях находятся 72 пациента, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них. В тяжелом состоянии остаются семь пациентов, троим из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.