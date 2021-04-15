Сеул, , 15:41 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит премьеру нового пикапа Santa Cruz 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эмблема Hyundai

Дебют новинки пройдёт 15 апреля в 20:00 мск в прямом эфире на официальном YouTube-канале компании.

Новый пикап собран на той же тележке, что и кроссовер Tucson нового поколения. Передок Santa Cruz очень напоминает дизайн базовой модели. Пикап имеет двухрядную кабину и четыре двери.

В качестве силового агрегата у модели будет установлен 2,4-литровый атмосферный мотор максимальной производительностью 185 л. с. либо турбированный «движок» рабочим объёмом два литра (238 л. с.). Покупателям будут доступны как переднеприводная, так и полноприводная версии модели.

Массовое производство нового Santa Cruz начнётся летом нынешнего года на заводе в США (Алабама), где уже собирается новый Tucson.

Продаваться авто будет на авторынках Северной и Южной Америки.

Напомним, в конце марта 2021 года Hyundai представила в России кроссовер Santa Fe Calligraphy. Модель оснащена мотором Smartstream.

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