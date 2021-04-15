Лондон, , 15:43 — REGNUM Ингалятор, которые используется при астме, может ускорить выздоровление от COVID-19. Об этом сообщают 15 апреля «Вести Израиль» со ссылкой на исследование Оксфордского университета.

Ученые установили, что препарат под названием будесонид может сократить время болезни у больных в возрасте до 50 лет в среднем на три дня. В исследовании Оксфордского университета принимали участие 751 человек с клинически выраженным протеканием COVID-19. Пациенты использовали в домашних условиях ингалятор от астмы с будесонидом в течение 14 дней. Контрольная группа в количестве 1028 больных получала обычное лечение.

Будесонид получали в дозировке в 800 мкг 2 раза в день. Оказалось, что у тех, кто его получал, средняя продолжительность болезни сократилась на три дня по сравнению с контрольной группой. 32% получавших стероидные ингаляции выздоровели за 14 дней, а в контрольной группе эта цифра значительно меньше — лишь 22%.

Исследования будут продолжаться с целью установить, возможно ли предотвратить отдаленные последствия болезни у заразившихся коронавирусом в сроки, превышающие 28 дней (время, в течение которого участники исследования находились под наблюдением).