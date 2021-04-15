Москва, , 15:38 — REGNUM Создается ощущение, что Росстат живет в каком-то своем мире, далеком от реальности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментирую данные о числе бедных в России.

Бедность

«Рассчитываемые и публикуемые им данные ориентированы не на спрос со стороны экспертов (которые в силу профессиональных обязанностей всё равно всё перепроверяют и уточняют) и даже не на массового потребителя, имеющего нехорошую привычку даже после бравурных реляций о наших очередных победах заглядывать к себе в кошелек, а на вышестоящее начальство.

А оно требует от министерств и ведомств оптимистичной отчётности и с нетерпением ждет именно её (ведь, как известно, гонцу, принёсшему плохую весть, первому рубят голову — кто же при таком подходе станет говорить, что есть проблемы?).

Куда более авторитетный и менее ангажированный Всемирный Банк видит в России уровень бедности на отметке около 14%.

При том, что отечественные специалисты по статистике на фоне резко упавших доходов населения и галопирующей инфляции насчитали снижение доли тех, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, до рекордных 12,1% (17,8 млн человек).

Хотя эксперты самых различных рейтинговых и аналитических компаний, сколько ни считают, а сходятся во мнении, что число живущих за гранью бедности в России составляет не менее 20 млн человек (примерно такие же результаты получаются и при проведении опросов населения).

Вспоминается старый советский анекдот про больного, пришедшего в поликлинику на прием к врачу «ухо-глаз». Потому что слышит он одно, а, зайдя в магазин, видит совсем другое.

Похоже, что старые анекдоты снова приобретают свою актуальность, — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число малоимущих граждан сократилось в России до 17,8 млн человек, это 12,1% от всего населения страны. Таковы предварительные данные за 2020 год.

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