Москва, , 15:37 — REGNUM Росприроднадзор проведёт проверку объектов в Арктике на предмет выявления вреда окружающей среде из-за разлива нефти и нефтепродуктов. Об этом ТАСС заявила глава ведомства Светлана Радионова.

Медведица с медвежатами © И. Буравин. rus-arc.ru

«В рамках поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Валерьевны Абрамченко планируются проведение внеплановых проверочных мероприятий в отношении объектов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, при осуществлении деятельности которых может быть причинен вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов и поступлением в окружающую среду иных загрязняющих веществ», — сказала Радионова.

По её словам, Росприроднадзор проверит объекты 14 предприятий, семь из которых добывают и перерабатывают углеводород.