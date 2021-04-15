Москва, , 15:37 — REGNUM Новые санкции США, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Рестрикции стали еще одним и очень серьезным шагом к деградации российско-американских взаимоотношений. На таком фоне, как уже говорили представители Кремля, сложно говорить о перспективах встречи Владимира Путина и Джо Байдена», — отметил Слуцкий.

Что касается высылки российских дипломатов и санкций из-за обвинений во вмешательстве в выборы — 2020, безусловно, Вашингтон вынуждает страну на ответные действия, как это и принято в дипломатической практике, говорит Слуцкий.

«Сама суть претензий — откровенный бред, что говорит о том, что американская администрация не собирается сворачивать линию на конфронтацию с Россией по любому, даже надуманному поводу», — рассуждает парламентарий.

Он уверен, что последуют встречные, возможно, зеркальные меры.

«Не сомневаюсь, что адекватный и своевременный ответ будет дан также по всему спектру введенных санкций», — подчеркнул глава комитета.

США ввели санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в том, что они сотрудничают с ФСБ, ГРУ и СВР. США также ввели санкции против глав управлений ФСБ и СК по Крыму и против ряда технологических компаний.

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